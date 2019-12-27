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МИД России: позиция Украины по Приднестровью не изменилась после смены власти

Посол по особым поручениям ведомства Сергей Губарев подчеркнул также, что все тот же представитель от Украины - Виктор Крыжановский - принимает участие в переговорном процессе

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Смена политического руководства Украины не повлияла на позицию страны по Приднестровью, согласно которой непризнанная республика является частью Молдавии. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, представитель России в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Сергей Губарев.

"Пока эти [украинские] подходы видимых изменений не претерпели, и показателем этого является то, что все тот же представитель от Украины - Виктор Крыжановский - принимает участие в переговорном процессе, - сказал Губарев. - Разумеется, он выражает позицию Киева. Как правило, когда у руководства страны меняется мнение, то меняют и выразителя этого мнения".

Приднестровье было образовано 2 сентября 1990 года на территории левобережья Днестра, где проживает преимущественно русскоязычное население. Оно выступило против действий радикальных политиков Молдавии, требовавших выхода республики из состава СССР и ее объединения с Румынией. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева силой решить проблему и последовавшего вооруженного конфликта, молдавские власти утратили контроль над левобережными районами. Стабильность в регионе поддерживают миротворческие силы РФ.

Теги
УкраинаМолдавия
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