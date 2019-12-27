В МИД РФ считают, что решение по статусу Приднестровья в 2020 году вряд ли удастся найти

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Достижение решения по политическому статусу Приднестровья в следующем году маловероятно. Об этом заявил в интервью ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, представитель России в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Сергей Губарев.

"Призыв к политическому урегулированию остается в силе и периодически повторяется на встречах разного уровня. Вот только реализовать его в 2020 году вряд ли удастся", - сказал он.

Посол подчеркнул, что когда в 2012 году в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС) принималась повестка переговоров, то "было совершенно очевидно - и все, включая представителей сторон конфликта, посредников и наблюдателей, однозначно понимали, - что без решения вопроса о политическом статусе Приднестровья приднестровский конфликт урегулировать невозможно". "Поэтому вопрос о политическом урегулировании, естественно, фигурирует в повестке дня наших переговоров. Это приняли все, за это проголосовали. Другое дело, что эта "политическая корзина" пока ничем не наполнена. Она обозначена, но там даже нет тем, которые мы могли бы обсуждать", - отметил Губарев.

По его словам, причина этого очевидна. Дипломат указал, что до тех пор, пока Кишинев руководствуется законом от 2005 года о статусе населенных пунктов на левом берегу Днестра, а Тирасполь учитывает итоги референдума 2006 года, который прошел в Приднестровье, говорить об обсуждении политического статуса явно преждевременно. "Эти два документа обозначают две диаметрально противоположные точки в подходах к решению приднестровской проблемы, - пояснил Губарев. - С одной стороны, это такая, мягко говоря, не слишком широкая автономия, а с другой - полная независимость и международная правосубъектность с последующим вхождением в состав РФ. Игнорировать эти документы, если официально их никто не отменял, невозможно".

По мнению посла, пока в ходе переговоров был избран абсолютно верный путь и верная тактика: тактика малых шагов, тактика решения практических вопросов, облегчающих жизнь людей на обоих берегах Днестра, и создания атмосферы доверия между ними. "Худо-бедно этот процесс идет. К сожалению, пока мы наблюдаем некоторый откат, но в любом случае говорить сейчас о том, чтобы вскрыть "политическую корзину" и начать обсуждать политический статус Приднестровья при существовании упомянутых двух подходов сторон, - это по меньшей мере безответственно", - подчеркнул Губарев.