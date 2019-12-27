Посольство РФ прокомментировало статью El Pais о российских "шпионах" в Каталонии

МАДРИД, 27 декабря. /ТАСС/. Посольство России в Испании с иронией отреагировало на статью, опубликованную в газете El Pais о неких российских "шпионах" в Каталонии. Соответствующий комментарий диппредставительство опубликовало в пятницу в Twitter.

Издание выступило с утверждением о том, что три предполагаемых "члена ГРУ" побывали в Барселоне в 2016 и 2017 годах. По версии газеты, эти люди входят в состав некого "Подразделения 29155".

"По поводу неустанной работы исследователей газеты El Pais по обнаружению источника каталонского кризиса в России, нам бы хотелось привлечь их внимание к разоблачающему факту. Есть подозрительное совпадение: номер предполагаемого российского подразделения, которое упоминается в газете, заканчивается на 155, что само по себе создает новую реальность. Так что - по следу", - отметили в посольстве.

1 октября 2017 года состоялся референдум о независимости Каталонии. Мадрид изначально называл этот плебисцит нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент региона утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая позволила ограничить самоуправление региона.

Ранее газета El Pais утверждала, что в Испании начато расследование из-за возможной деятельности в Каталонии в разгар кризиса группы, якобы связанной с российскими спецслужбами. Посол РФ в Испании Юрий Корчагин заявил, что возмущен этими фейковыми публикациями. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обращала внимание на нездоровый интерес некоторых испанских СМИ к теме якобы имевшего место влияния России на кризис в Каталонии.