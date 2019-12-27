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Посол России изложил в МИД Польши позицию РФ по дискуссии об истории Второй мировой войны

Сергея Андреева пригласили на беседу после слов президента России о дипломате, который пообещал Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку

ВАРШАВА, 28 декабря. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Посол России в Польше Сергей Андреев в пятницу был приглашен для беседы в МИД республики в связи с дискуссией, развернувшейся после слов президента РФ Владимира Путина о занимавшем перед началом Второй мировой войны пост посла Польши в Германии, который пообещал Гитлеру памятник за высылку евреев в Африку. Об этом Андреев сообщил корреспонденту ТАСС по итогам встречи в дипломатическом ведомстве.

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"Меня действительно сегодня после обеда приглашали в МИД Польши. У меня состоялась беседа с директором восточного департамента МИД Польши Яном Хофмоклем. Беседа была жесткая, но корректная. Господин Хофмокль излагал позицию польской стороны, а я также откровенно - позицию российской стороны", - сказал Андреев.

На расширенной коллегии Минобороны Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши в Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Так глава государства прокомментировал дневниковую запись польского дипломата в Германии конца 1930-х годов.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПольшаАндреев, Сергей Вадимович
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