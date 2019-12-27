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Выборы президента США - 2020

Захарова: 2020 год в международном плане пройдет под знаком выборов в США

По мнению официального представителя МИД РФ, Вашингтону необходимы внешние поводы и стимулы, которые становятся факторами внутриполитической борьбы

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Грядущий 2020 год на международной арене пройдет под знаком президентских выборов в США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе "Международное обозрение", которая была показана в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу.

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"Следующий год пройдет в международно-политическом плане под вывеской американских президентских выборов", - сказала она.

По мнению Захаровой, США необходимы внешние поводы и стимулы, которые становятся факторами внутриполитической борьбы. "Могут быть яркие пиар-акции, могут быть интересные предложения опять же такого привлекательного характера", - пояснила дипломат.

"Но нужно помнить об одном, что все будет подчинено именно главной внутриполитической цели, а именно президентским выборам в США", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, тема российского вмешательства в американские выборы все еще никуда не исчезла. "Она разогревается изо всех сил, хотя очевидно, что она уже не может сама жить без ежедневного подогрева", - сказала дипломат.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаВыборы президента США - 2020
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