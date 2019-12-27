Посол России: Москва будет последовательно работать с будущим австрийским правительством

ВЕНА, 28 декабря. /ТАСС/. Россия намерена последовательно работать с новым правительством Австрии, которое будет сформировано в скором времени. Об этом сообщил в пятницу российский посол в Вене Дмитрий Любинский на новогоднем приеме в посольстве РФ.

Посол напомнил, что Австрия ожидает формирования нового правительства. "Со свойственным нам дипломатическим тактом будем настойчиво и последовательно работать, исходя из тех договоренностей, которые в течение этого года вырабатывались, в том числе на высшем уровне. Программа работы предстоит действительно насыщенная. Это намечаемый визит президента Российской Федерации в Зальцбург в увязке со столетием всемирно известного музыкального фестиваля в этом городе", - сказал Любинский.

Во время визита в Сочи 15 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен пригласил российского лидера Владимира Путина посетить в 2020 году Зальцбург, где будет организовано празднование 100-летнего юбилея Зальцбургского музыкального фестиваля. Путин тогда на немецком языке поблагодарил Ван дер Беллена за приглашение в Австрию. Зальцбургский фестиваль проходит каждое лето с 1920 года. В его программу входят концерты академической музыки и музыкально-театральные спектакли.

Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц 27 декабря заявил, что в январе 2020 года ожидает приведения к присяге нового коалиционного правительства Австрии под его руководством совместно с партией "Зеленые".

Лидер АНП в октябре получил мандат на формирование нового правительства республики после победы его партии на досрочных парламентских выборах. Переходное правительство во главе с канцлером Австрии Бригитте Бирляйн продолжает исполнять обязанности до формирования нового кабмина. Курц сможет считаться канцлером только после приведения к присяге его правительства, состав которого еще должен будет утвердить президент страны.