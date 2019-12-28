{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин подписал закон о ратификации соглашения с Таджикистаном о наборе на работу в России

МВД Таджикистана будет осуществлять проверку кандидатов на трудоустройство

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Таджикистаном об организованном наборе граждан этой республики на временную работу в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в субботу.

Соглашение было подписано 17 апреля в Москве. В частности, оно предусматривает, что компетентные органы Таджикистана берут на себя обязательства по подбору кандидатов на трудоустройство с необходимой квалификацией и опытом работы, в случае необходимости будут проводить профессиональную подготовку граждан, содействовать проведению для них экзамена по русскому языку, истории России и основам российского законодательства, проводить другую необходимую доиммиграционную подготовку, а также организовывать проезд до места осуществления ими временной трудовой деятельности и содействовать в возвращении трудящихся-мигрантов на территорию Таджикистана.

Министерство внутренних дел Таджикистана будет осуществлять проверку кандидатов на трудоустройство на предмет их нахождения в международном или межгосударственном розыске, а также наличия других причин, препятствующих выезду.

Особое место в соглашении занимает перечень обязательных требований к работодателю, участвующему в организованном привлечении трудящихся-мигрантов. К ним относятся обеспечение мигрантов безопасными условиями труда, обеспечение охраны труда и техники безопасности на рабочих местах; отсутствие неустраненных нарушений трудового и миграционного законодательства РФ; отсутствие несчастных случаев на производстве в течение года до даты изъявления желания принять участие в организованном наборе, а также отсутствие задолженности по заработной плате.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТаджикистанРоссия
Реклама на ТАСС
Слуцкий: Россия на международном уровне призовет к мерам по защите исторической памяти
По мнению депутата, в некоторых европейских странах "идет целенаправленная политика по фальсификации истории Второй мировой войны"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС