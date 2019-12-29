Москалькова внимательно следит за обменом пленными между Украиной и республиками Донбасса

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова внимательно следит за обменом пленными и задержанными гражданами, который проходит в настоящее время между Украиной и республиками Донбасса. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе уполномоченного.

"Внимательно слежу за обменом пленными и задержанными гражданами, который проходит в настоящее время", - привели в пресс-службе слова Москальковой.

Кроме того, она пожелала всем организаторам обмена и омбудсмену ДНР Дарье Морозовой успеха в гуманитарной акции. "Тем, кто сегодня вернется к родным и близким, - здоровья и счастливого Нового Года", - отметила Москалькова.

Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса начался в воскресенье на линии соприкосновения сторон возле контрольно-пропускного пункта "Майорское" - "Горловка" к северу от одноименного города. Ранее сообщалось, что Донецк и Луганск намерены передать Киеву 55 человек и рассчитывают получить 87 своих сторонников. Однако, как заявила в воскресенье Морозова, цифры могут измениться, и республики Донбасса получат большее число людей. В свою очередь, в воскресенье уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова проинформировала, что Киев намерен получить 80 человек.