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Кризис на Украине
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Косачев: обмен между Киевом и Донбассом дает надежду на реализацию минских соглашений

Глава комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что дело остается за политической волей Киева, Донецка и Луганска

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом дает надежду на то, что рано или поздно будут реализованы и все остальные пункты минских соглашений, и это будет зависеть от политической воли Киева, Донецка и Луганска. Об этом ТАСС заявил в воскресенье глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Так или иначе отсчет времени наконец-то идет в правильную сторону, что дает надежду на реализацию рано или поздно и всех остальных пунктов минских соглашений, особенно пятого (про амнистию), 11-го (про конституционную реформу и особый статус), а также 12-го (про выборы)", - сказал он.

"Формула Штайнмайера" и очередной обмен удерживаемыми лицами создают для этого необходимые предпосылки. Дело за политической волей Киева, в первую очередь, и, разумеется, Донецка с Луганском, не в последнюю. Сейчас эта воля была-таки проявлена, несмотря на известное сопротивление с обеих сторон", - добавил сенатор.

Глава международного комитета подчеркнул, что это положительная новость как для тех, кого обмен коснулся непосредственно - "эти люди на свободе, дома, и они смогут встретить праздники со своими семьями", - так и для тех, кто добивается выполнения минских соглашений. Косачев напомнил, что шестой пункт этих соглашений прямо предписывает "обеспечить освобождение и обмен всех заложников и незаконно удерживаемых лиц на основе принципа "всех на всех".

В воскресенье в районе контрольного пункта въезда-выезда "Майорское" состоялся обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом. В начале недели контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала его проведение до конца текущего года, что предусматривалось одним из пунктов итогового коммюнике саммита "нормандской четверки" в Париже.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичУкраинаРоссияКризис на Украине
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