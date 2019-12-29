Грызлов: Киев взял на себя обязательство не преследовать освобождаемых в рамках обмена лиц

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Обмен удерживаемых лиц, который в воскресенье провели Украина и республики Донбасса, стал новым шагом в выполнении комплекса минских соглашений. Об этом заявил журналистам полномочный представитель России на переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов.

"Сегодняшнее событие - это шаг к дальнейшей реализации всего комплекса гуманитарных и политических мер, которые зафиксированы в минских договоренностях, - сказал он. - Надеемся, что теперь Киев сможет перейти к реализации своих политических обязательств по согласованию в контактной группе всех правовых аспектов особого статуса Донбасса, в том числе по закреплению данного статуса в Конституции". Грызлов также подчеркнул, что Киев взял на себя обязательство не преследовать освобождаемых лиц.

Грызлов отметил, что стороны проявили политическую волю совершить обмен до конца 2019 года, выполнив договоренности, достигнутые на видеоконференции контактной группы 23 декабря при содействии России и ОБСЕ. "Подчеркну, что в рамках этого соглашения стороны внутриукраинского конфликта обязались завершить процедуры помилования и не возобновлять преследование освобождаемых лиц. Киев гарантировал "процессуальную очистку" для тех из них, кому еще не вынесен приговор суда", - обратил внимание российский полпред.

"И хотел бы поблагодарить всех, кто внес свой вклад в возвращение людей домой", - добавил он. В воскресенье в районе контрольного пункта въезда - выезда "Горловка" - "Майорское" прошел обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом. По предварительной информации, республики Донбасса получили от Украины 124 человека и передали Киеву 76.