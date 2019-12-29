Путин поблагодарил Трампа за информацию, которая помогла предотвратить теракты

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию , которая помогла предотвратить теракты в РФ, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин поблагодарил Дональда Трампа за переданную по линии специальных служб информацию, которая помогла предотвратить совершение террористических актов в России. Обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес. Условлено о продолжении двустороннего сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны.

В октябре Трамп в своем обращении к согражданам в связи с уничтожением главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади поблагодарил за оказание содействия в проведении операции прежде всего Россию. По словам американского президента, США предупредили РФ о намерении перебросить через контролируемые ее силами районы Сирии участников рейда против аль-Багдади.

В свою очередь, 17 октября директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что США поделились с Россией информацией о ряде конкретных лиц, готовивших террористические преступления в РФ, в рамках постоянных контактов спецслужб на антитеррористическом направлении. Он подчеркнул, что такой обмен происходит не первый раз. Так, ранее США оказали содействие в расследовании готовившегося теракта в Казанском соборе в Санкт-Петербурге в 2017 году, Россия помогала США в расследовании теракта на марафоне в Бостоне. Такое антитеррористическое взаимодействие активно ведется и с коллегами из спецслужб других стран, подчеркнул Бортников.