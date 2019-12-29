Эксперт: обмен пленными в Донбассе стал важной гуманитарной акцией

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса стал важной гуманитарной акцией. Такое мнение в воскресенье выразил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Украине и республикам Донбасса впервые за два года удалось провести большой обмен пленными

"Обмен задержанными - важная гуманитарная акция, - написал он в Telegram-канале. - Однако считать, что она будет способствовать улучшению ситуации на земле и прекращению конфликта, было бы большой ошибкой".

По словам эксперта, сейчас у Киева есть возможность сменить практикующийся им "язык вражды" на "язык мира". "Если [президент Украины Владимир] Зеленский и компания не сделают этого, они еще раз убедительно продемонстрируют собственную недоговороспособность, - подчеркнул Чеснаков. - Но это, скорее, вопрос установления и поддержки доверия".

"Что касается выполнения минских соглашений де-юре и де-факто, то Киев свою позицию пока не поменял - украинская сторона не хочет мирного урегулирования, - полагает российский эксперт. - Это стоит учитывать при прогнозе на 2020 год".

В воскресенье на линии соприкосновения в районе контрольного пункта у Горловки прошел обмен удерживаемых лиц между Украиной и республиками Донбасса. По предварительной информации, республики Донбасса получили от Украины 124 человека. Украинская сторона заявила о передаче ей 76 человек.