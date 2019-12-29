Лавров и Зариф обсудят ядерную сделку и ситуацию в Персидском заливе

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник проведет последние в 2019 году двусторонние переговоры с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Российско-иранские двусторонние контакты на разных уровнях последние несколько лет отличаются интенсивностью. Только в этом году главы МИД двух стран проводят третью встречу в Москве.

Как сообщила в четверг на брифинге официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, министры обсудят текущие вопросы двусторонней повестки, в том числе торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество. По ее словам, в контексте международной и региональной повестки особое внимание будет уделено Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, урегулированию в Сирии, а также ситуации в регионе Персидского залива.

Взаимопонимание, поддержка и благодарность

И Москва, и Тегеран не раз отмечали высокий уровень взаимопонимания по большинству вопросов. Как отметили в МИД РФ накануне переговоров, "российско-иранские связи основываются на добрых традициях добрососедства и взаимоуважения и не подвержены политической конъюнктуре". На прошлой неделе официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран надеется на развитие отношений с Москвой и "никогда не забудет оказанную Ирану помощь в трудные времена", напомнив о санкционном давлении, которому подвергается его страна. Недавно исламская республика направила в РФ нового посла Казема Джалали, который выразил готовность продолжать работу "по укреплению дружественных отношений".

На Смоленской площади также отмечают настрой на наращивание торгово-экономического партнерства. "За девять месяцев 2019 года российско-иранский товарооборот не только не сократился, как у большинства партнеров указанной страны, но и вырос на 25,3% до $1,5 млрд. Настроены содействовать увеличению данного показателя", - подчеркнули в министерстве, указав на роль в этом вопросе Постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Безопасность в заливах

Общий язык находят также и военные двух стран. Недавно состоялись первые военно-морские учения России, Ирана и Китая под названием "Пояс морской безопасности". Эту практику планируется продолжать. Как сообщал катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявление командующего ВМС иранской армии контр-адмирала Хосейна Ханзади, стороны подписали меморандумы о взаимопонимании в области обороны на море.

Маневры в Индийском океане и Оманском заливе сложно отделять от событий последовавших за июльским инцидентом с танкером Stena Impero. Тогда Вашингтон объявил о создании коалиции с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. О своем намерении присоединиться к ней уже заявили Австралия, Бахрейн, Великобритания, Саудовская Аравия, ОАЭ, а также Кувейт и Катар.

России и Ирану такой подход представляется неконструктивным. Москва после первых же заявлений о формировании этой коалиции распространила текст со своим видением того, как должна обеспечиваться безопасность в этом регионе. Российская концепция коллективной безопасности в зоне Персидского залива предусматривает формирование инициативной группы для подготовки международной конференции по безопасности и сотрудничеству в заливе, что в дальнейшем должно привести к созданию специальной организации по аналогии с ОБСЕ. Кроме того, Москва выступила с инициативой создания демилитаризованных зон в регионе, предложила отказаться от постоянной дислокации группировок внерегиональных государств и наладить горячие линии контактов между военными.

Ядерное несогласие

Особое внимание министры уделят ядерной сделке с Ираном. Выход Соединенных Штатов из соглашения запустил своего рода обратный отсчет, связанный с самим существованием СВПД, а периодически вводимые ими новые санкции в отношении иранских объектов мирного атома лишь потихоньку сдвигают стрелки ближе к точке невозврата. В частности, недавно США восстановили свои односторонние рестрикции в отношении иранского объекта в Фордо.

В Иране настаивают на том, что оставшиеся участки сделки должны обеспечить сохранение экономических преимуществ для Тегерана, предусмотренных соглашением. Однако в условиях санкций США, которые фактически запрещают компаниям всего мира вести экономические операции с Ираном, сделать этого не удается. В ответ Тегеран с мая 2019 года каждые два месяца сокращает обязательства по СВПД.

Оставшиеся участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Иран) продолжают прикладывать усилия по сохранению договоренностей. 6 декабря в Вене состоялось заседание Совместной комиссии по выполнению иранской ядерной сделки на уровне политдиректоров. Позднее замглавы МИД России Сергей Рябков уже в Москве принял политдиректора МИД Великобритании Ричарда Мура, политдиректора МИД Германии Йенса Плётнера и гендиректора по политическим вопросам и вопросам безопасности Министерства по делам Европы и иностранных дел Франции Филиппа Эррера, чтобы продолжить обсуждения того, как можно избежать худшего сценария развития событий - крушения СВПД.

В Москве считают, что Иран имеет законное право на ответные действия в связи с нарушением США резолюции СБ ООН 2231, принятой в поддержку СВПД. Глава российской дипломатии Сергей Лавров в своем выступлении в эфире программы "Большая игра" на Первом канале подчеркнул, что "нельзя с Ираном обращаться так, как пытаются это делать из Вашингтона", назвав "нонсенсом" требования к США к Ирану выполнять резолюцию СБ ООН, из которой сами Штаты предпочли в одностороннем порядке выйти.

Сирийское урегулирование

Россия и Иран также работают в составе "астанинской тройки". На предстоящей встрече министры иностранных дел двух стран смогут подвести итоги довольно насыщенного в контексте сирийского урегулирования 2019 года.

Благодаря усилиям, приложенным Москвой, Тегераном и Турцией удалось собрать Конституционный комитет Сирии, который должен подготовить текст нового основного закона. Оценка его работы на данном этапе преждевременна, считают в Москве и Тегеране. Хотя, как отметил Лавров после встречи со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Риме, у эмиссара ООН есть идеи, как придать импульс работе этого органа.

Прошедшая 11 декабря встреча высокого уровня по Сирии в Нур-Султане, хотя и не привела к каким-то прорывным решениям, закрепила результаты работы по урегулированию как на политическом треке, так и "на земле" за последние месяцы. Результаты проделанной в этом формате работы также, очевидно, станут предметом обсуждения Лаврова и Зарифа.