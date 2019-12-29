Захарова назвала вызов посла России попыткой Польши "переиграть ситуацию в свою пользу"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Вызов российского посла в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу, расставив соответствующие акценты. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" .

Дипломат подчеркнула, что вызов посла РФ является дипломатической рутиной, "это не какое-то кульминационное событие в дипломатической жизни". "Почему такая реакция, зачем вызов посла? Очень просто: для того, чтобы тут же, моментально переиграть эту ситуацию в свою пользу и сказать: "Нет, было, может быть, и так, но не совсем". И расставить соответствующие акценты", - сказала она.

Захарова напомнила, что в 2020 году исполнится 75 лет неизменной позиции России касательно итогов Второй мировой войны. "Мы привержены итогам Второй мировой войны, их юридическому описанию и их юридическому закреплению Нюрнбергским трибуналом", - резюмировала она.

27 декабря посол России в Польше Сергей Андреев был приглашен для беседы в МИД республики в связи с дискуссией, развернувшейся после слов президента РФ Владимира Путина о занимавшем перед началом Второй мировой войны пост посла Польши в Германии. На расширенной коллегии Минобороны Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку. Так глава государства прокомментировал дневниковую запись польского дипломата в Германии конца 1930-х годов. В заявлении дипведомства республики отмечалось, что слова президента РФ якобы "представляют собой ложную картину событий", а потому вызывают обеспокоенность и недоверие.

Российско-польские эксперты работают в рамках Комиссии по сложным вопросам истории двусторонних отношений, созданной для того, чтобы преодолеть противоречия, которые вызывают разные взгляды на события прошлого.