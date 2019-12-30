Володин заявил, что США стремятся продлить напряженную обстановку на Украине

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. США продолжают способствовать тому, чтобы на Украине как можно дольше сохранялась напряженная обстановка, в этом же заинтересованы и националистически настроенные круги. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия-24".

По мнению Володина, прежнее украинское руководство продвигало "идеи национализма неслучайно". "Это же даже не реакция на какие-то процессы, которые происходили, а это идеология, которую [экс-президент Украины Петр] Порошенко продвигал, опираясь на националистические круги и называя всех врагами, а в итоге страна от этого проиграла", - отметил председатель Госдумы.

Отвечая на вопрос о начале диалога с членами Верховной рады, он заметил, что когда "речь идет о реализации минских соглашений, конечно, именно в рамках парламентского измерения многое предстоит решать Украине". Володин также напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею о привлечении к этой работе и парламентариев стран-участниц нормандского формата - Франции и Германии, предложив Госдуме включится в этот процесс. "У нас была первая встреча с нашими коллегами из украинского парламента, мы разговор начали", - сказал Володин.

"Возможно, будет от этого результат. Почему я говорю - возможно? Потому что все непросто, потому что вот эти националистически настроенные круги хотят, чтобы и дальше сохранялась на Украине тревожная обстановка, напряжение и чтобы это напряжение как можно дольше продлить, - продолжил спикер. - Именно такая цель реализуется на Украине Соединенными Штатами Америки".

"Они же добились своего: фактически разрушили некогда процветавшую Украину", - подчеркнул он.

"Еще раз нашим коллегам повторили: мы для себя понимаем одно - не вмешиваемся в дела суверенного государства, не исходим из двойных стандартов, а поддерживаем принцип открытости, дружбы, и давайте, если хотите, вот на этих условиях вести диалог. Все остальное - это уже в их руках", - резюмировал Володин.