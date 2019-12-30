Путин поздравил зарубежных лидеров с Новым годом

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым, 2020 годом лидеров зарубежных стран.

Сирия

В поздравительном послании, адресованном президенту Сирии Башару Асаду, российский президент подтвердил настрой на дальнейшее развитие отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества с Сирией, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин выразил неизменную поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии. "Путин выразил надежду, что совместными усилиями в наступающем году удастся приблизить окончательное возвращение мира на сирийскую землю", - говорится в сообщении.

США

В поздравлении президенту США Дональду Трампу российский президент подтвердил приглашение американскому лидеру посетить Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, в поздравлении главе Белого дома "Путин указал на то, что Россия и США исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, при этом Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов".

"Президент России также подтвердил приглашение Дональду Трампу посетить Москву для участия в торжествах по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в пресс-службе главы российского государства.

Великобритания

Путин выразил уверенность, что взаимовыгодное развитие российско-британских отношений способствовало бы укреплению международной стабильности. Об этом говорится в новогодних поздравлениях, которые российский лидер адресовал королеве Великобритании Елизавете II и премьер-министру Борису Джонсону.

"Путин отметил, что дальнейшее развитие российско-британских отношений на основе принципов равноправия и взаимной выгоды способствовало бы укреплению международной стабильности и безопасности", - сообщила пресс-служба президента.

Канада

Путин также поздравил с Рождеством, Новым годом, а также с днем рождения премьер-министра Канады ДжастинаТрюдо. "Интересам народов России и Канады отвечало бы развитие конструктивных, взаимоуважительных отношений, двустороннего сотрудничества в различных сферах", - выразил уверенность президент.

Также он поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом ряд бывших глав иностранных государств и правительств, в том числе Джорджа Буша.

О поздравлениях

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщение Кремля о поздравлениях с Рождеством и Новым годом Путина в адрес иностранных лидеров может быть дополнено.