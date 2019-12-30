Первый заместитель губернатора Новгородской области Сергей Сорокин уходит в отставку

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель губернатора Новгородской области - руководитель администрации Сергей Сорокин уходит в отставку. Он покидает пост по собственному желанию, сообщил журналистам в понедельник начальник управления информационной политики правительства области Николай Шестаков.

С марта 2017 года Сорокин занимал должность заместителя губернатора области, в октябре 2017 года был назначен первым замом главы области, а с 1 января прошлого года стал также руководителем администрации губернатора. Как ТАСС сообщал ранее, в октябре 2018 года Новгородский районный суд оштрафовал Сорокина на 3 тыс. рублей за незаконное хранение охотничьего ружья - разрешение на хранение и ношение оружия было недействующим, оружие у чиновника было конфисковано.

"С 14 января 2020 года Сергей Сорокин покидает структуры правительства и администрации губернатора Новгородской области в связи с переходом на другую работу. Губернатор отметил его заслуги в повышении эффективности системы государственного управления регионом, повышении эффективности госзакупок", - сказал Шестаков, пояснив, что до 14 января Сорокин находится в отпуске.

Он добавил, что глава области Андрей Никитин предложил занять место первого вице-губернатора Александру Дронову, который сейчас является заместителем губернатора и заместителем председателя правительства региона.