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Путин поговорит с Лукашенко по телефону

Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, среди тем предстоящей беседы - "двусторонние отношения, интеграционные процессы"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Среди телефонных разговоров действительно планируется разговор с президентом Белоруссии", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Среди тем беседы он назвал "двусторонние отношения, интеграционные процессы". "Делегации двух стран очень плотно поработали и наработали очень важный, содержательный массив договоренностей [по дорожным картам интеграции двух стран]", - констатировал представитель Кремля.

При этом, отвечая на вопрос, планируется ли обсуждение газовой темы, Песков признал: "Есть еще некоторые аспекты, которые предстоит обсудить на высшем уровне". "Если посчитают необходимым, это будет решение двух президентов", - сказал он про возможность обсуждения газовой темы.

Россия и Белоруссия согласовывают 31 дорожную карту по интеграции. На данный момент не согласованы дорожные карты по нефти, газу и налогам.

20 декабря стало известно о концептуальной договоренности России и Белоруссии по поставкам нефти и газа. Лукашенко заявил, что в 2020 году страна намерена закупить у РФ около 20 млрд куб. м газа и 24-25 млн тонн нефти. Точную цену на газ стороны планировали определить в ближайшее время. По словам Лукашенко, в целом она останется на уровне текущего года ($127 за 1 тыс. куб. м).

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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