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Песков заявил, что США не информировали РФ о своих ударах по объектам в Сирии и Ираке

Он отметил, что любые действия, направленные на ликвидацию террористов, оцениваются позитивно

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. США не информировали Россию о своих ударах по целому ряду объектов в Сирии и Ираке в минувшие выходные. Об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Нет, [Вашингтон Москву об этом] не информировал", - сказал Песков.

Он отметил, комментируя американские удары, что "любые действия, направленные на ликвидацию террористов, оцениваются позитивно". "С другой стороны, любые действия, которые ведут к дестабилизации обстановки, могут расцениваться только негативно. Каждый раз такие критерии применяются", - сказал представитель Кремля.

Ранее представитель Пентагона Джонатан Хоффман сообщил, что США нанесли несколько ударов по пяти объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" в Сирии и Ираке в ответ на приписываемые ей нападения. По версии представителя оборонного ведомства, "Катаиб Хезболлах" ответственна за ракетный обстрел в пятницу иракской базы под Киркуком, в результате которого погиб американский гражданский служащий.

Группировка "Катаиб Хезболлах" подчиняется общему командованию шиитских формирований "Аль-Хашд аш-Шааби", которые сражались на стороне иракской армии и внесли вклад в разгром террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Кроме того, шиитские ополченцы из Ирака принимали участие в операциях против банд ИГ на сирийской территории в районе Бу-Кемаль.

В новость были внесены изменения (12:51 мск) — обновлена информация по тексту.

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