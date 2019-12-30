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Релиз Кремля о поздравлениях Путина иностранным лидерам может быть дополнен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что это может быть сделано "по необходимости"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что сообщение Кремля о поздравлениях с Рождеством и Новым годом главы государства Владимира Путина в адрес иностранных лидеров может быть дополнено. Об этом Песков заявил журналистам, отвечая на вопрос о том, почему в ранее опубликованном релизе не фигурируют поздравления в адрес украинского и грузинского президентов.

"Не все лидеры вошли в сообщение. При необходимости будет добавлена информация. Возможно, будут добавления к этой информации", - сказал представитель Кремля.

Ранее пресс-служба президента распространила пресс-релиз о поздравительных посланиях Путина иностранным лидерам и руководителям международным организаций. В сообщении, в частности, фигурируют президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и другие.

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Путин, Владимир ВладимировичСШАВеликобританияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, ДональдДжонсон, Борис
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