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Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

Также состоится несколько внутренних совещаний

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник внутренние совещания и международные телефонные разговоры.

"Президент в Ново-Огарево [проводит] внутренние встречи, у него сейчас достаточно насыщенные дни", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, "сегодня ожидается несколько международных телефонных разговоров и внутренние совещания".

"Постепенно завершаем год, но все-таки еще работаем сегодня и все-таки, по закону, завтра какую-то часть дня, как минимум", - заметил представитель Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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