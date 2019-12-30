Путин проведет несколько международных телефонных разговоров

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в понедельник внутренние совещания и международные телефонные разговоры.

"Президент в Ново-Огарево [проводит] внутренние встречи, у него сейчас достаточно насыщенные дни", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, "сегодня ожидается несколько международных телефонных разговоров и внутренние совещания".

"Постепенно завершаем год, но все-таки еще работаем сегодня и все-таки, по закону, завтра какую-то часть дня, как минимум", - заметил представитель Кремля.