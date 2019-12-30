Лавров: остановка боевых действий в Ливии должна произойти без предварительных требований

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Стороны конфликта в Ливии должны остановить боевые действия без каких-либо предварительных условий. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

"Я считаю, что остановка боевых действий является основным условием для начала политического диалога [в Ливии]. Причем такая остановка, по нашему убеждению, должна произойти без каких-либо предварительных требований", - сказал он.

Идея объявить бесполетную зону над Ливией вызывает очень плохие ассоциации, отметил он. "Что касается идеи объявить бесполетную зону над Ливией, то это очень плохая ассоциация, - сказал Лавров. - Ведь НАТО стала бомбить Ливию [в 2011 году] после того, как Совет Безопасности ООН принял ровно такое же решение: объявить бесполетную зону над Ливией".