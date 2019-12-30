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Ситуация на Корейском полуострове

Посол РФ в Пхеньяне считает, что остановить сползание к кризису вокруг КНДР еще возможно

Александр Мацегора отметил, что важным показателем является отсутствие критических выпадов со стороны председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ын в сторону президента США Дональда Трампа и главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина

ПХЕНЬЯН, 30 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Посол РФ в КНДР Александр Мацегора считает, что остановить сползание к кризису на Корейском полуострове еще возможно. Такое мнение он высказал в понедельник в эксклюзивном интервью ТАСС.

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"Остановить сползание к кризису еще можно, причем это будет не поздно сделать и после 1 января, если, конечно, наши корейские друзья после праздников не зайдут сразу со своих "козырных карт", - подчеркнул Мацегора. - Делаем такой вывод, потому что самые жесткие заявления и комментарии по поводу американцев и южан здесь пока размещают только на тех ресурсах, к которым основное население страны доступа не имеет".

"Важно также, что сам [председатель Госсовета КНДР] Ким Чен Ын воздерживается от критических выпадов в адрес [президента США] Дональда Трампа и [президента Южной Кореи] Мун Чжэ Ина", - отметил дипломат. "В условиях Северной Кореи эти детали имеют очень важное значение", - добавил посол РФ.

В конце декабря истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах по проблеме денуклеаризации. 3 декабря заместитель министра иностранных дел КНДР Ли Тхэ Сон заявил, что в этом вопросе все сейчас зависит от США, которым предстоит самим выбрать для себя "рождественский подарок".

Трамп и Ким Чен Ын на встрече 30 июня в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне переговоры о денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения саммита двух лидеров в Ханое в феврале текущего года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог не удалось. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил тогда о провале консультаций и посоветовал американской стороне лучше обдумать свою позицию. При этом в Госдепартаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.

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КНДРРоссияСитуация на Корейском полуострове
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