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Ситуация на Корейском полуострове

Посол РФ заявил, что проект резолюции РФ и Китая в СБ ООН дает шанс вернуть КНДР к диалогу

Александр Мацегора отметил, что эта инициатива дает США шанс начать переговоры по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова в широком международном формате

ПХЕНЬЯН, 30 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Проект резолюции о смягчении санкций в отношении КНДР, внесенный в декабре в Совет Безопасности ООН по инициативе России и Китая, дает шанс начать переговоры по урегулированию ситуации на Корейском полуострове в широком международном формате с участием северокорейской стороны. Такое мнение высказал в понедельник посол РФ в КНДР Александр Мацегора в эксклюзивном интервью ТАСС.

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"Именно эту цель - не допустить перехода к негативному сценарию - преследует российско-китайский проект "политической" резолюции Совбеза ООН, - подчеркнул Мацегора. - По сути, этой инициативой мы даем американцам шанс начать переговоры по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова в широком международном формате, к которым рано или поздно напрямую или опосредовано могут подключиться и северные корейцы".

Как отметил российский посол, инициатива России и Китая "дает возможность договориться о мерах по стимулированию северян к сохранению моратория, причем эти меры носили бы четко выверенный, может быть, обратимый характер, и задали бы совсем другой, не конфронтационный, а диалоговый алгоритм дальнейшего развития событий на полуострове". "Как минимум, наш документ способен оттянуть начало кризиса и дать сторонам дополнительное время для поиска точек соприкосновения", - уверен Мацегора.

В конце декабря истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах по проблеме денуклеаризации. 3 декабря заместитель министра иностранных дел народной республики Ли Тхэ Сон заявил, что в этом вопросе все сейчас зависит от США, которым предстоит самим выбрать для себя "рождественский подарок".

Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне переговоры о денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения саммита двух лидеров в Ханое в феврале текущего года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог не удалось. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале консультаций и посоветовал американской стороне лучше обдумать свою позицию, при этом в Госдепартаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.

Теги
КНДРРоссияСитуация на Корейском полуострове
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