Чижов считает, что ЕС демонстрирует двойные стандарты, протестуя против Крымского моста

БРЮССЕЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Евросоюз в очередной раз демонстрирует двойные стандарты, протестуя против открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом в интервью ТАСС в понедельник заявил постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Вообще Евросоюз себя всегда позиционирует как строителя мостов. Об этом говорил, например, бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Взять памятную речь, которую он произнес на Петербургском международном экономическом форуме в 2016 году. Он тогда сказал, что Евросоюз "строит не стены, а мосты". Звучит красиво. Кстати, даже на каждой купюре евро изображен некий мост, причем чем выше номинал банкноты, тем он современнее и крупнее", - сказал он.

"Однако у меня возникают вопросы. Я даже не буду сейчас говорить о стенах, которые некоторые страны ЕС воздвигают на своих границах, в частности, чтобы отвадить мигрантов. Однако зачем протестовать против открытия железнодорожного движения по Крымскому мосту? Налицо очередные двойные стандарты", - указал российский постпред.

23 декабря внешнеполитическая служба ЕС распространила заявление, в котором назвала открытие железнодорожного сообщения по мосту через Керченский пролив "нарушением государственного суверенитета Украины". В нем также утверждается, что открытие движения поездов по мосту является шагом к "изоляции Крыма от Украины", а сам мост "ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря".

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог. Автомобильная часть моста была введена в эксплуатацию в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось осенью того же года. 23 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии железнодорожной части транспортного перехода между Керчью и Таманью. Движение грузовых поездов по мосту планируется открыть в июле 2020 года.