МИД РФ: притеснения Сербской православной церкви в Черногории чреваты большими проблемами

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Посягательство на собственность Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории и разобщение верующих чреваты серьезными проблемами, в том числе на международном уровне. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ в связи с принятием парламентом Черногории "Закона о свободе вероисповедания или убеждений и правовом положении религиозных общин".

"Вызывает серьезную озабоченность ситуация, сложившаяся в связи с принятием парламентом Черногории "Закона о свободе вероисповедания или убеждений и правовом положении религиозных общин", - указали в министерстве.

"Убеждены в необходимости неукоснительно соблюдать законные права канонических православных церквей, - отметили в дипведомстве. - Пренебрежение их мнением, посягательство на исторически сложившиеся реалии, попытки узурпации собственности, искусственное создание условий для разобщения верующих чреваты большими проблемами. Принятый черногорским парламентом и подписанный президентом страны Мило Джукановичем закон не только серьезно затрагивает интересы Черногорско-Приморской митрополии СПЦ, но и выводит эту тему на международный уровень. Единство и сплоченность православного мира, сохранение его вековых устоев являются залогом обеспечения нормального развития общества".