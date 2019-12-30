Идея России о суверенитете над цифровым пространством получила поддержку ГА ООН

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Предложенная Россией и поддержанная большинством голосов Генеральной Ассамблеи ООН резолюция "Противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях" фактически закрепляет цифровой суверенитет государств над своим информационным пространством. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Принятие резолюции показывает высокую потребность мирового сообщества в разработке универсальной и доступной каждой стране всеобъемлющей конвенции по проблематике противодействия киберпреступности, - отметили в дипведомстве. - Это связано с тем, что она является транснациональным феноменом и имеет трансграничную природу. Предложенная РФ резолюция фактически закрепляет цифровой суверенитет государств над своим информационным пространством и открывает новую страницу в истории глобального противодействия киберкриминалу. В практическом плане под эгидой Генассамблеи ООН создается переговорная площадка для разработки универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью".

Таким международным органом, продолжили в министерстве, станет специальный комитет, в который войдут эксперты из всех стран мира. В свое время аналогичный путь прошли Конвенция ООН против коррупции и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности. "Данная конвенция видится России и ее единомышленникам как очередной универсальный международный уголовно-правовой инструмент, сфокусированный на преступлениях в сфере использования информационно-коммуникационных технологий, направленный на борьбу с их противоправным применением и носящий по своему содержанию всеобъемлющий характер, - подчеркнули в МИД РФ. - Конвенция должна основываться на принципах уважения государственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств".

Резолюция ГА ООН прямо предусматривает, что упомянутый комитет будет учитывать в своей работе имеющиеся профильные международные и региональные инструменты, а также примет во внимание итоговые рекомендации Венской группы экспертов по киберпреступности, указывается в комментарии. Предполагается, что комитет проведет свою первую организационную сессию в Нью-Йорке в 2020 году, а субстантивная работа над текстом конвенции начнется в 2021 году.

Соавторами резолюции стали 47 государств. За принятие документа проголосовали 79 стран, против - 60 (в том числе США, Великобритания, Грузия, ЕС, Израиль, Канада, Украина), 33 воздержались.