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Слуцкий считает, что высказывания посла США поощряют Польшу к насаждению исторической лжи

Русофобия превращается из истерии в кощунство, отметил глава комитета Госдумы по международным делам
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Высказывания посла США в Польше Джорджетт Мосбахер о якобы сговоре Гитлера и Сталина по разделу этой страны поощряют Варшаву к дальнейшему насаждению исторической лжи. Об этом журналистам во вторник заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Высказывания посла США в Польше о сговоре Сталина и Гитлера не только безграмотны - они поощряют Варшаву к дальнейшему насаждению исторической лжи и госвандализму", - сказал Слуцкий.

Он подчеркнул, что "поляки, за жизнь и свободу которых полегли более 600 тыс. советских солдат, продолжают выкорчевывать могилы воинов-освободителей под аплодисменты Вашингтона и общее искажение истории". "Русофобия превращается из истерии в кощунство. Для страны - участницы антигитлеровской коалиции подобные заявления диппредставителей - просто позор", - резюмировал Слуцкий.

В понедельник Мосбахер написала о том, что причиной Второй мировой войны стал сговор Гитлера и Сталина, а "Польша была жертвой этого ужасного конфликта". В российском МИД выразили удивление в связи с этим, предположив, что дипломат "плохо учила историю в школе". Министерство также напомнило, что операция нацистской Германии по захвату Польши была подготовлена в соответствии с приказом от 10 апреля 1939 года, а потому пакт Риббентропа - Молотова не мог стать причиной начала операции и всей Второй мировой войны.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя высказывания Мосбахер, предложил Госдепартаменту, "прежде чем направлять посла в страну, интересоваться его знаниями истории государства, где ему предстоит работать".

Теги
РоссияПольшаСлуцкий, Леонид Эдуардович
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