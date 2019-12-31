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Кризис на Украине
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Президенты Украины и России поговорили по телефону

Описание
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КИЕВ, 31 декабря. /ТАСС/. Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом во вторник сообщает Telegram-канал офиса президента Украины.

"Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне", - говорится в сообщении. Во время разговора главы государств также "договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся на Украине". Стороны также выразили надежду, что "полное прекращение огня вдоль линии соприкосновения в Донбассе начнется в ближайшее время".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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