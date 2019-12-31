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Посол РФ: Москва с оптимизмом смотрит на возможности по улучшению отношений с Британией

Андрей Келин при этом отметил, что 2019 год был для всех непростым, а для Лондона он был "во многих отношениях решающим"

ЛОНДОН, 31 декабря. /ТАСС/. Россия с оптимизмом оценивает возможности по выстраиванию партнерских отношений с Великобританией, которой предстоит выход из состава ЕС. Об этом говорится в распространенном во вторник новогоднем поздравлении посла РФ в Соединенном Королевстве Андрея Келина.

"Время политической турбулентности осталось для Великобритании позади, и мы с оптимизмом смотрим на возможности выстраивания взаимовыгодных партнерских отношений. Россия всегда была и остается готовой к равноправному и взаимоуважительному диалогу, несмотря на то, что точки зрения Москвы и Лондона не всегда совпадают. Нам есть что предложить друг другу, и в конечном счете связи между народами наших стран значительно перекрывают имеющиеся разногласия", - сказал глава диппредставительства.

"Несмотря на политические трудности, товарооборот между нашими странами продолжает расти, развивается российский экспорт в Великобританию, причем не только сырьевой, а Великобритания, в свою очередь, по-прежнему остается одним из крупнейших в Европе источников прямых иностранных инвестиций для России. Заинтересованность в дальнейшем развитии торгово-экономического партнерства между двумя странами, в частности, была подтверждена в ходе недавнего Российско-британского бизнес-форума, собравшего более тысячи экспертов", - заметил Келин.

Дипломат назвал уходящий 2019 год для всех непростым, "для России [год был] важным, для Великобритании во многих отношениях решающим". "Страна будет по-новому налаживать отношения с государствами после выхода из Евросоюза. Наиболее заметно развивается культурно-гуманитарное взаимодействие. В рамках перекрестного Года музыки в Великобритании с большим успехом прошли гастроли Большого театра, а также совместного российско-британского оркестра Бриттена-Шостаковича. Одним из наиболее ярких событий уходящего года стала Неделя российского кино, состоявшаяся уже в четвертый раз", - напомнил Келин, приступивший к исполнению своих обязанностей в ноябре.

"Я в Лондоне совсем недавно, но уже успел убедиться в том, что в Великобритании проживают целеустремленные, образованные и позитивно мыслящие соотечественники. На фоне сложных политических будней общение с вами - настоящий источник радости и вдохновения", - добавил посол, пожелав "позитивных свершений и благополучия в новом году".

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