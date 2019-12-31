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Посол РФ в США призвал американских коллег в России вместе добиваться нормализации диалога

Анатолий Антонов убежден, что реализация этой задачи в полной мере отвечает интересам двух стран и послужит укреплению безопасности во всем мире

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов в новогоднем поздравлении сотрудникам американских диппредставительств в РФ призвал их вместе работать над укреплением безопасности в мире. Текст праздничного обращения опубликован во вторник на странице российского посольства в Facebook.

"Уважаемые коллеги, примите сердечные поздравления с наступающим Новым годом! Пусть он будет успешным, благополучным и счастливым для россиян и американцев, принесет в каждый дом, в каждую семью мир, согласие и гармонию", - отмечается в тексте.

"Давайте объединим усилия и будем вместе добиваться прогресса на пути нормализации российско-американских отношений, - сказал Антонов. - Убежден, что реализация этой задачи в полной мере отвечает интересам народов России и США, послужит укреплению безопасности и стабильности во всем мире".

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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