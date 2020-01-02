Глава Крыма назвал оскорблением памяти жертв нацизма факельный марш бандеровцев в Киеве

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал оскорблением памяти миллионов жертв нацизма факельный марш по случаю 111-й годовщины со дня рождения лидера Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Степана Бандеры, который прошел 1 января в Киеве. Об этом Аксенов написал в четверг в Facebook.

"На Украине снова новогодние факельные шествия нацистов. Это очередной плевок в душу миллионам людей, очередное оскорбление памяти миллионов жертв нацизма. Если соседняя страна, как говорят ее руководители, и движется в Европу, то это Европа, а точнее, Германия, тридцатых годов прошлого века", - отметил он.

Степан Бандера - один из идеологов украинского национализма. В годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с нацистской Германией, до 1959 года возглавлял ОУН. На счету боевого крыла ОУН - боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в России), которых по имени главы движения стали называть бандеровцами - множество преступлений. Они убили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против Советского Союза.

День рождения Бандеры был включен в определенный украинским парламентом перечень празднования памятных дат и юбилеев в 2019 году. Нынешний год во Львовской области объявлен годом Бандеры и Организации украинских националистов.