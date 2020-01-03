Косачев считает, что убийство Сулеймани предвещает новые столкновения шиитов с США в Ираке

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Уничтожение Вашингтоном командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани приведет к новым столкновениям американцев с радикальными шиитскими активистами в Ираке и будет способствовать развитию ситуации в регионе по наихудшему сценарию, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Это очень тяжелая новость, предвестник новых столкновений с американцами радикальных шиитских активистов в Ираке. Пока это наихудший сценарий развития событий, очень смахивающий на месть американцев за недавнее нападение на посольство США Багдаде", - заявил Косачев журналистам в пятницу.

По его мнению, если ракетная атака США, приведшая к гибели высокопоставленного иранского генерала, действительно является местью, то "возмездие не заставит себя ждать". "Но буду рад ошибиться, ведь войны легко начинать, но очень трудно заканчивать", - добавил сенатор.

Ранее Пентагон подтвердил, что нанес в пятницу в районе аэропорта Багдада ракетный удар, в результате которого был убит командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" КСИР. Пресс-служба американского военного ведомства также сообщила, что операция проводилась по распоряжению президента США Дональда Трампа.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи объявил в стране трехдневный общенациональный траур, пообещав отомстить тем, кто стоит за убийством Сулеймани.