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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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Захарова: удар США по Багдаду приведет к росту напряженности и ударит по миллионам людей

По словам официального представителя МИД РФ, Вашингтон не интересовала мировая реакция, а только изменение расклада сил в этом регионе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Ракетный удар США по Багдаду приведет лишь к эскалации напряженности в регионе, тогда как сам Вашингтон интересует лишь изменение расклада сил на Ближнем Востоке. Об этом говорится в записи на странице официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в Facebook, в которой она прокомментировала возможные причины ракетного удара США по Багдаду.

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"За осуждением нападений на свои посольства государства идут в Совбез ООН с проектом заявления председателя. Вашингтон в СБ не обращался. Значит, мировая реакция его не интересовала, - подчеркнула дипломат. - Интересовало изменение расклада в регионе".

"Кроме эскалации напряженности в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей, это ни к чему не приведет", - добавила она.

"Кроме эскалации напряженности в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей, это ни к чему не приведет", - добавила она. Дипломат обратила внимание на то, что на протяжении последних 5-6 лет США неоднократно блокировали заявления председателя Совета Безопасности ООН с осуждением нападений на посольства других стран. "Примеров очень много", - подчеркнула она.

По словам Захаровой, ключевой является оценка именно Ирака, так как это государство, подвергшееся ракетному обстрелу со стороны другого государства. "Она дана: "Исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценивает воздушный удар по аэропорту Багдада, в результате которого был убит заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, как акт агрессии против его страны", - напомнила официальный представитель МИД РФ.

Захарова при этом назвала цинизмом то, что США сначала нанесли удар по аэропорту Багдада, а только потом запросили оценку СБ ООН по ситуации с посольством в Ираке.

Дипломат также не исключает, что тема удара США по аэропорту Багдада будет обсуждаться сегодня в Совбезе ООН. "Конечно, эта тема, безусловно, я думаю, сегодня будет обсуждаться в Нью-Йорке. Форма, формат, думаю, еще будут прорабатываться", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Захарова выразила уверенность, что данная тема будет затрагиваться в международных организациях, отдельными странами и политиками. "И, конечно, она не обойдет и Организацию Объединенных Наций", - добавила представитель МИД РФ.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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