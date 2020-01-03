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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Эксперт: ни США, ни Ирану не выгодна большая война, но взаимные "уколы" продолжатся

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Вашингтон и Тегеран не заинтересованы в широкомастабной войне, однако взаимные "уколы" после удара США по аэропорту Багдада, в результате которого был убит иранский генерал Касем Сулеймани, станут более интенсивными. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

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"Сейчас ситуация вновь обострилась в связи с этим ударом. Вы знаете, что аятолла Хаменеи обещал отомстить американцам за это. Я в то же время не думаю, что это закончится какой-то широкомасштабной войной. Но "уколы" с двух сторон, мне кажется, интенсифицируются", - сказал эксперт.

Сажин пояснил, что эти "уколы", вероятно, примут форму "различных диверсионных актов со стороны Ирана и, возможно, даже ракетных ударов по американским объектам, которых немало в Сирии, Ираке и по всему Ближнему Востоку". По его словам, Тегеран имеет сильные позиции в Сирии, Ираке, а также других странах, где есть шиитские общины, однако ни Иран, ни США не заинтересованы в начале большой войны в нынешних непростых внутриполитических условиях в обеих странах.

Объединение общества

При этом, по мнению собеседника агентства, действия против США могут сплотить население Ирана. Аналитик напомнил, что в ноябре прошлого года в Иране проходили массовые акции протеста, и население страны расколото в политическом смысле.

"Большая война не решит проблемы, а вот отдельные и идеологические, и пропагандистские, и, возможно, диверсионно-военные антиамериканские удары в ответ на убийство генерала Сулеймани могут, в какой-то степени, способствовать "склеиванию" иранского общества в политическом плане", - указал Сажин, пояснив, что Сулеймани пользовался широкой поддержкой населения.

Риски эскалации

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Аналитик предположил, что усилился риск эскалации взаимных ударов Тегерана и Вашингтона: "Сейчас иранцы организуют более мощный ответ против американцев, американцы организуют ответ еще масштабнее. То есть, начнется такая эскалация ударов. Это может привести к очень негативным последствиям. Даже несмотря на то, что ни в Тегеране, ни в Вашингтоне войны большой не хотят сейчас".

Сажин подчеркнул, что напряженность в отношениях между США и Ираном "вертится вокруг проблемы ядерной сделки". "И этот удар сегодня ночью разрушает надежды на решение вопросов вокруг ядерной сделки, это очень отрицательный момент из всей этой истории", - резюмировал эксперт.

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ИранГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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