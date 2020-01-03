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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Путин и Макрон выразили озабоченность в связи с гибелью иранского генерала Сулеймани

Стороны констатировали, что произошедшее может серьезно обострить ситуацию в регионе
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе французской стороны, выразили озабоченность в связи с убийством командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля.

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Гибель иранского генерала Сулеймани в результате ракетного удара США. Главное

"С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана К.Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада", - говорится в сообщении.

Стороны констатировали, что ракетный удар может серьезно обострить ситуацию в регионе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльГибель иранского генерала Касема Сулеймани
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