Путин и Макрон выразили озабоченность в связи с гибелью иранского генерала Сулеймани

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе французской стороны, выразили озабоченность в связи с убийством командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля.

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"С обеих сторон высказана озабоченность в связи с гибелью командующего Силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Ирана К.Сулеймани в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада", - говорится в сообщении.

Стороны констатировали, что ракетный удар может серьезно обострить ситуацию в регионе.