Путин и Макрон поддержали усилия по разрешению кризиса в Ливии

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора высказались за разрешения кризиса в Ливии мирным путем, выразив поддержку усилиям, предпринимаемым, в том числе, при посредничестве ООН и Германии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля.

"При обсуждении обстановки в Ливии Владимир Путин и Эмманюэль Макрон высказались за разрешение кризиса в этом государстве (Ливии - прим. ТАСС) мирным путем. Выражена поддержка политико-дипломатическим усилиям, предпринимаемым, в том числе, при посредничестве ООН и ФРГ", - говорится в сообщении.

Стороны также продолжили обмен мнениями по Сирии. Путин проинформировал Макрона о ходе выполнения российско-турецких договоренностей по северо-востоку страны и Идлибу. Лидеры двух стран подчеркнули необходимость продолжения решительной совместной борьбы с терроризмом и подтвердили актуальность задачи продвижения межсирийского политического процесса, а также оказания гуманитарной помощи гражданскому населению.

В настоящее время в Ливии действуют два органа исполнительной власти: признанное международным сообществом Правительство национального согласия Ливии (ПНС) Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, поддерживаемый Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара. 4 апреля Хафтар объявил о начале операции в Триполи с целью ликвидации окопавшихся там террористических группировок. В свою очередь Сарадж отдал приказ быть готовыми к обороне всем подконтрольным ему военизированным формированиям, которые начали кампанию "Вулкан гнева" для противостояния штурму со стороны ЛНА.