Боевики в Сирии обстреляли за сутки 20 населенных пунктов

Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Лавров подчеркнул в беседе с Помпео, что убийство Сулеймани нарушает международное право

Глава МИД России призвал Вашингтон отказаться от незаконных силовых методов и решать проблемы за столом переговоров

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