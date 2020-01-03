Боевики в Сирии обстреляли за сутки 20 населенных пунктов

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Двадцать обстрелов боевиков было зафиксировано в Идлибской зоне деэскалации в течение суток, сообщил журналистам в ходе брифинга руководитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.
"Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Муканис-эд-Дувайри, Биньямин провинции Алеппо; Бейт-Джнауро, Кальят-Марза, Чекурджак, Сараф провинции Латакия; Хан-Шейхун, Абу-Дафна, Телль-Алуш, Эс-Саватр, Тертиях, Хербет-Таллун, Суккория, Телль-Сиди-Джафар, Барса провинции Идлиб; Хуайз, Эль-Харука провинции Хама", - рассказал Боренков.