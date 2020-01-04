{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Обновлено 

Путин поднимет проблему снижения доходов населения в послании Федеральному собранию

Президент признался, что его "очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения"
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Владимир Путин в работе над посланием президента РФ Федеральному собранию уделяет особое внимание вопросу повышения уровня доходов граждан страны. Об этом сам глава государства рассказал в беседе с ТАСС.

На эту тему

"Я сейчас готовлюсь к посланию 15 января", - сказал Путин. Президент не стал раскрывать содержание документа, сославшись на то, что пока он находится в проработке. "Пока не могу сказать, нет окончательных решений. Есть варианты, но окончательно решения не приняты", - пояснил он.

Президент уточнил, что, в частности, имеет в виду "вопросы, связанные с преодолением застоя в сфере доходов граждан, со снижением количества людей, живущих на уровне минимального размера оплаты труда, с преодолением бедности". "Эти решения должны состояться", - убежден Путин. "Нас беспокоит, меня очень беспокоит то, что произошла стагнация в реальных доходах населения", - признался президент.

Послание президента Федеральному собранию - это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции как его обязанность. В нем президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента. Подготовка текста послания ведется несколько недель, причем на финальной стадии - лично президентом, однако обычно содержание документа до момента оглашения не раскрывается.

В прошлый раз Путин выступал с посланием 20 февраля 2019 года.

Проблема снижения реальных доходов граждан поднималась во время большой пресс-конференции Путина 19 декабря 2019 года. Президент признал, что в последние годы наблюдалось их сокращение, охарактеризовав это как негативный факт. Тогда глава государства выразил мнение, что проблему надо решать на основе роста производительности труда и ВВП.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
Реклама на ТАСС
Правительство планирует в 2020 году разработать 230 законопроектов
Они будут направлены на создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, цифровизацию и научно-технологическое развитие, развитие отраслей экономики, повышение качества жизни
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС