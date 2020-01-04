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Отставки и назначения

Борис Наконечный назначен главой Департамента гособоронзаказа правительства России

На этом посту он сменил Сергея Хуторцева, которого освободили от должности в связи с выходом на пенсию

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Борис Наконечный назначен директором Департамента государственного оборонного заказа правительства РФ, на этом посту он сменил Сергея Хуторцева. Соответствующие распоряжения подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

"Назначить Наконечного Бориса Михайловича директором Департамента государственного оборонного заказа правительства Российской Федерации", - сказано в распоряжении. Хуторцев освобожден от должности в связи с выходом на пенсию.

Ранее полковник Борис Наконечный занимал пост заместителя начальника Главного управления - начальника управления планирования, формирования и реализации госпрограммы вооружения и гособоронзаказа Минобороны России.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияОтставки и назначения
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