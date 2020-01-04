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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Послание Путина Федеральному собранию пройдет в выставочном зале "Манеж"

Представителям президента России в Совете федерации и Государственной думе поручили собрать представителей обеих палат 15 января 2020 года в 12:00 по московскому времени

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж". Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на интернет-портале правовой информации.

Представителям президента РФ в Совете федерации и Государственной думе поручено собрать представителей обеих палат 15 января 2020 года в 12:00 по московскому времени в Центральном выставочном зале "Манеж".

В свою очередь, администрации президента поручено пригласить членов правительства РФ, председателя и членов Конституционного и Верховного судов России, генерального прокурора РФ и председателя Следственного комитета, а также председателей Центральной избирательной комиссии и Счетной палаты. На послание Федеральному Собранию также приглашены члены Государственного совета РФ и главы основных конфессий.

Компании ВГТРК поручено организовать теле- и радиотрансляцию послания.

Послание президента Федеральному собранию - это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции как его обязанность. В нем президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента. Подготовка текста послания ведется несколько недель, причем на финальной стадии - лично президентом, однако обычно содержание документа до момента оглашения не раскрывается.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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