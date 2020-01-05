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Гибель иранского генерала Касема Сулеймани

Постпред РФ: сторонам ядерной сделки нужно проявить сдержанность после убийства Сулеймани

Михаил Ульянов констатировал, что СВПД "и так находится не в лучшем состоянии"

ВЕНА, 5 января /ТАСС/. Участникам Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) следует проявить сдержанность для его сохранения после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в воскресенье постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

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"Убийство генерала Сулеймани чревато весьма негативными последствиями для ситуации в регионе. Хотелось бы, чтобы это не затронуло СВПД, который и так находится не в лучшем состоянии. Для этого и Ирану, и западноевропейским участникам сделки следует проявлять разумную сдержанность", - написал Ульянов.

3 января Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит генерал Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке.

Теги
СШАИранРоссияУльянов, Михаил Иванович (дипломат)Гибель иранского генерала Касема Сулеймани
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