Постпред РФ: сторонам ядерной сделки нужно проявить сдержанность после убийства Сулеймани

ВЕНА, 5 января /ТАСС/. Участникам Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) следует проявить сдержанность для его сохранения после убийства командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в воскресенье постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Убийство генерала Сулеймани чревато весьма негативными последствиями для ситуации в регионе. Хотелось бы, чтобы это не затронуло СВПД, который и так находится не в лучшем состоянии. Для этого и Ирану, и западноевропейским участникам сделки следует проявлять разумную сдержанность", - написал Ульянов.

3 января Пентагон сообщил об операции, в ходе которой в районе аэропорта Багдада был убит генерал Сулеймани. Ракетный удар по автоколонне, в которой следовал военачальник, был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа. По версии американской администрации, операция носила оборонительный характер, так как преследовала цель защитить американских военнослужащих, дислоцированных на Ближнем Востоке.