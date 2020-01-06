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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Эксперт: Иран не оставит на словах ответную акцию на убийство Сулеймани

По мнению эксперта РИСИ Владимира Фитина, в то же время, не в интересах Тегерана и Вашингтона развязывать серьезный военный конфликт

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Тегеран имеет в арсенале набор опций для ответа США на убийство командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

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"Сейчас можно ожидать всего чего угодно, поэтому американцы и объявили повышенную готовность на всех базах, и Израиль тоже укрепил свою безопасность. Иран обязательно предпримет какую-то ответную акцию, - сказал Фитин, добавив, что иранцы могут предпринять атаки не только против американцев, но и против их союзников в регионе. - Что касается перехода в крупномасштабную войну, то даже, несмотря на этот серьезнейший инцидент, не в интересах обеих стран развязывать серьезный военный конфликт".

Эксперт обратил внимание на то, что у иранских спецслужб и аффилированных с ними организаций, так называемых прокси, достаточно ресурсов для того, чтобы провести масштабную атаку против американских граждан на Ближнем Востоке. В качестве наиболее вероятных объектов для нападения эксперт назвал "многочисленные военные базы США, размещенные в регионе".

При этом Фитин указал на то, что процесс снижения напряженности между США и Ираном осложняется тем, что Вашингтон не готов идти на прямой диалог с Тегераном, а также принимать чью-либо посредническую помощь. "Москва пытается сгладить противоречия в американо-иранских отношениях уже на протяжении длительного времени, но американцы не идут ни на какие посреднические усилия третьих стран и считают, что поскольку они являются государством глобального доминирования, то им никакие посредники не нужны и все должны действовать в соответствии с теми же намерениями и желаниями, которые декларируют США", - резюмировал эксперт.

Теги
СШАИранРоссияИзраильТрамп, ДональдОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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