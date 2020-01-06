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Обострение конфликта на Ближнем Востоке
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Небензя назвал нулевыми перспективы выработки заявления СБ ООН после убийства Сулеймани

Постпред России при ООН также сообщил, что заявление по атаке на посольство США в Ираке не учитывало дальнейшие события
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя Александр Щербак/ТАСС
Описание
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© Александр Щербак/ТАСС

ООН, 6 января. /ТАСС/. Совет Безопасности пока не обсуждал эскалацию конфликта между Ираном и США и вряд ли сможет выработать единое заявление по убийству иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом заявил в понедельник журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.

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"Мы не обсуждали это, особенно сегодня. И вы прекрасно понимаете, что перспективы такого заявления нулевые", - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь в беседе с журналистами также не подтвердил возможность созыва отдельного заседания СБ ООН по этой теме. "Китай будет работать с другими членами Совета Безопасности, чтобы сделать все возможное для предотвращения эскалации", - добавил он.

Заявление в связи с атакой на посольство США в Ираке

Небензя также сообщил, что Москва и Китай заблокировали заявление Совета Безопасности ООН по осуждению атаки на посольство США в Ираке, так как оно не учитывало последовавший удар США в районе аэропорта в Багдаде, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. 

Ранее постпредство США при ООН обвинило Россию и Китай в блокировании заявления по совершенной 31 января атаке на американское посольство в Ираке и "подрыве доверия к Совету Безопасности".

"Во-первых, мы всегда резко осуждаем атаки на какие-либо посольства в любых странах, - подчеркнул он. - И мы резко осудили атаку на американское посольство". Однако, как сообщил Небензя, "заявление СБ было уже практически готово, оно было согласовано с нами, когда последовала атака 3 января". "Не учитывать это было невозможно", - подчеркнул постпред, объясняя причины, по которым заявление так и не было принято.

Постпред Китая при ООН, говоря о заявлении, также отметил, что "любые действия Совета Безопасности должны быть сбалансированными". "Мы призываем США воздержаться от злоупотребления военной силой", - сказал он.

Теги
СШАИранИракРоссияКитайНебензя, Василий АлексеевичОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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