Путин 8 января посетит Турцию, где примет участие в запуске газопровода "Турецкий поток"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит в среду с рабочим визитом Стамбул, где примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

"8 января президент Российской Федерации Владимир Путин посетит с рабочим визитом Турецкую Республику (город Стамбул) для участия в церемонии ввода в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток", - говорится в сообщении. Там также отмечается, что Путин проведет переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, в ходе которых планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-турецкого сотрудничества и актуальную международную проблематику, включая ситуацию в Сирии и Ливии.