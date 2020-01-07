Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков во вторник.

"Из аэропорта Владимир Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, проехал по улицам Дамаска", - отметил пресс-секретарь.

"В командном пункте Путина встретил президент Сирии Башар Асад", - сообщил Песков. "Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны", - добавил Песков.

Асад выразил признательность России и российским военным за помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении мирной жизни в Сирии.

В ходе визита президента России в Сирию в Дамаске прошли переговоры российской и сирийской делегаций. "В ходе общения с Асадом Путин отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать, что пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, "Путин также отметил, что на улицах Дамаска невооруженным глазом можно заметить признаки восстанавливающейся мирной жизни".