Саблин назвал визит Путина в Дамаск символичным в напряженные для Ближнего Востока дни

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Дамаск имеет символическое значение, учитывая нынешнюю напряженную обстановку на Ближнем Востоке, он придаст новый импульс послевоенному восстановлению Сирии. Такое мнение высказал во вторник ТАСС депутат Госдумы, координатор группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

"Визит президента России в Дамаск в эти напряженные дни символичен", - сказал парламентарий. "Так называемые цивилизованные страны идут на любые ухищрения, чтобы не назвать убийство [в Ираке иранского генерала Касема] Сулеймани убийством, чтобы не назвать своим именем попрание международного права, - обратил внимание он. - Россия - надежный союзник, она последовательна в осуществлении своей политики, которая, как сказал как-то в беседе [президент Сирии] Башар Асад, основана на принципах, а не на меркантильных интересах и потому непонятна Западу".

Саблин выразил уверенность, что после встречи двух президентов "можно ждать продвижения вперед как в вопросе восстановления страны, так и в налаживании внутрисирийского диалога, в частности, с курдским меньшинством". "Ну и, конечно, личное поздравление верховного главнокомандующего - рождественский подарок для ребят, которые несут службу в Сирии", - заключил он.

Как сообщил во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, из аэропорта Владимир Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, проехал по улицам Дамаска. В командном пункте Путина встретил президент Сирии Башар Асад. Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны, добавил Песков. Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.