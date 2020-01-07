{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Саблин назвал визит Путина в Дамаск символичным в напряженные для Ближнего Востока дни

Депутат Госдумы отметил, что визит президента России в Дамаск придаст новый импульс послевоенному восстановлению Сирии

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Дамаск имеет символическое значение, учитывая нынешнюю напряженную обстановку на Ближнем Востоке, он придаст новый импульс послевоенному восстановлению Сирии. Такое мнение высказал во вторник ТАСС депутат Госдумы, координатор группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.

"Визит президента России в Дамаск в эти напряженные дни символичен", - сказал парламентарий. "Так называемые цивилизованные страны идут на любые ухищрения, чтобы не назвать убийство [в Ираке иранского генерала Касема] Сулеймани убийством, чтобы не назвать своим именем попрание международного права, - обратил внимание он. - Россия - надежный союзник, она последовательна в осуществлении своей политики, которая, как сказал как-то в беседе [президент Сирии] Башар Асад, основана на принципах, а не на меркантильных интересах и потому непонятна Западу".

Саблин выразил уверенность, что после встречи двух президентов "можно ждать продвижения вперед как в вопросе восстановления страны, так и в налаживании внутрисирийского диалога, в частности, с курдским меньшинством". "Ну и, конечно, личное поздравление верховного главнокомандующего - рождественский подарок для ребят, которые несут службу в Сирии", - заключил он.

Как сообщил во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, из аэропорта Владимир Путин направился в командный пункт группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, проехал по улицам Дамаска. В командном пункте Путина встретил президент Сирии Башар Асад. Главы двух государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны, добавил Песков. Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияРоссияАсад, Башар ХафезПесков, Дмитрий СергеевичСаблин, Дмитрий Вадимович
Реклама на ТАСС
Эксперт: визит Путина в Дамаск демонстрирует сильную позицию России
Директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов отметил, что совпадение поездки президента России в арабскую республику с нарастающей напряженностью в регионе производит сильный эффект и "впечатляет"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС