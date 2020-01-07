Путин: действия России и Сирии позволяют уничтожить наиболее опасных главарей террористов

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что совместные действия российских и сирийских военных позволяют ликвидировать самых опасных главарей террористов. Такое мнение он высказал на встрече с президентом Башаром Асадом. Видео было опубликовано на канале пресс-службы президента Сирии в мессенджере Telegram.

"Летчики Воздушно-космических сил России ведут разведку и оказывают авиационную поддержку действиям сирийской армии, - сказал Путин. - Совместные действия позволяют ликвидировать наиболее опасных главарей".