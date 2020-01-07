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Песков: у Путина нет специальных планов информировать Трампа об итогах визита в Дамаск

Президент России находился с визитом в Сирии 7 января

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не имеет намерения информировать американского коллегу Дональда Трампа о визите в Дамаск.

"Специально таких планов нет", - сказал ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, собирается ли Путин информировать Трампа об итогах визита в Дамаск.

7 января Путин нанес блиц-визит в Дамаск. Он провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, побывал в командном пункте группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, проехал по улицам города. Президент России констатировал, что ситуация в Сирии улучшается, но обстановка в регионе в целом осложняется.

Из Дамаска вечером во вторник глава российского государства прилетел в Стамбул, где в среду проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАСирияРоссияПесков, Дмитрий СергеевичТрамп, Дональд
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