Песков: у Путина нет специальных планов информировать Трампа об итогах визита в Дамаск

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не имеет намерения информировать американского коллегу Дональда Трампа о визите в Дамаск.

"Специально таких планов нет", - сказал ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, собирается ли Путин информировать Трампа об итогах визита в Дамаск.

7 января Путин нанес блиц-визит в Дамаск. Он провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, побывал в командном пункте группировки войск Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике, проехал по улицам города. Президент России констатировал, что ситуация в Сирии улучшается, но обстановка в регионе в целом осложняется.

Из Дамаска вечером во вторник глава российского государства прилетел в Стамбул, где в среду проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.