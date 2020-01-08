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Ракетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке

Косачев считает, что у Ирана и США появился шанс увести ситуацию в политическую плоскость

Его нельзя упустить, отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев надеется, что власти США сосредоточатся не на ракетной атаке Ирана по американским базам в Ираке, а на официальном заявлении Тегерана о завершении пропорционального ответа. По мнению политика, у стран появился шанс увести сложившуюся ситуацию в политическую плоскость.

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"Будем надеяться, что в Вашингтоне достанет сейчас здравого смысла сосредоточиться не на ракетной атаке, а на заявлении официального Тегерана: "тем самым пропорциональный ответ завершен". Появился шанс разорвать на этом этапе замкнутый круг взаимного насилия и увести ситуацию в политическую плоскость. Этот шанс нельзя упустить, какие бы планы мести ни вынашивали в своих головах американские и иранские радикалы", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его мнению, иранский ракетный обстрел двух американских баз в Ираке "оказался не менее филигранным, чем точечный удар по кортежу генерала Сулеймани в Багдаде". "11-12 ракет из пятнадцати "достигли цели", а жертв и разрушений вроде нет. Даже Трамп считает, что "все хорошо", - отметил сенатор.

По словам официального представителя Пентагона Джонатана Хоффмана, Иран нанес в Ираке ракетный удар по меньшей мере по двум используемым Соединенными Штатами военным объектам. Согласно изложенной им информации, обстрелу подверглись база Айн-эль-Асад и аэропорт Эрбиля. При этом якобы было использовано более десятка ракет.

Теги
Косачев, Константин ИосифовичСШАИранИракТрамп, ДональдРакетный обстрел Ираном военных объектов США в Ираке
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